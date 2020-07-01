Портал VISIT Ukraine, інформаційним партнером якого виступила Держприкордонслужба, став доступним для охочих подорожувати Україною та світом.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"У мережі розпочав роботу інформпортал для туристів VISIT Ukraine. В одному ресурсі, інформаційним партнером якого є Держприкордонслужба, зібрано найважливіші відповіді та корисні посилання, що стануть у пригоді для подорожі Україною", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, портал розробила Всеукраїнська організація VISIT Ukraine за підтримки Державного агентства розвитку туризму, Державної прикордонної служби України, Міністерства інфраструктури, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства закордонних справ України. Вебресурс орієнтовано на іноземних туристів, які планують відвідати Україну, а також на українців, які подорожують за кордон.

На порталі розміщена найбільш актуальна інформація щодо правил перетину українського кордону; правил в’їзду українців до країн світу; переліку країн "зеленої" та "червоної" зон; правил адаптації карантину, обсервації / самоізоляції; правил поведінки в аеропортах; правил перебування у містах, готелях, публічних місцях, закладах харчування тощо; надання допомоги у встановленні, авторизації та користуванні мобільним додатком "Дій вдома"; страхування, що покриває лікування COVID-19 та обсервацію.

Також портал містить "гарячу лінію" для туристів.

Вся інформація на ресурсі оновлюється щоденно та викладається трьома мовами – українською, англійською та російською.