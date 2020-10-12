На Харківщині заборонили проведення будь-яких концертів

На Харківщині заборонили проведення будь-яких концертів

Укрінформ
На Харківщині всі концерти заборонені через поширення коронавірусу, вже анонсовані політичними партіями заходи не відбудуться.

Про це заявив ЗМІ голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми ще в п’ятницю на засіданні (регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - ред.) заборонили проведення будь-яких концертів на вулиці. А ми знаємо, що певні політичні сили запросили «Ляписа Трубецкого». Я, маючи нагоду, звертаюся і до виконавця, і до тих, хто організовує ці концерти, знаходячись в тій чи іншій політичній силі – концерт не відбудеться. Я не допущу цього», - заявив Кучер.

Він додав, що питання заборони концертів обговорювалося сьогодні з прем’єр-міністром, керівником МВС, головним санітарним лікарем країни.

У пресслужбі Харківської ОДА, оскільки протокол засідання регіональної комісії не опубліковано, процитували частину тексту. Зокрема, там сказано «Заборонити проведення концертів», тобто йдеться про повну заборону, незалежно від місця проведення.

Днями у соціальних мережах з’явилися анонси концерту «Ляпис-98», який організовує політична партія «Блок Кернеса — Успішний Харків».

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Як повідомлялося, 3 жовтня у Новобаварському районі Харкова відбувся концерт української співачки Ольги Полякової до Дня учителя. За підрахунком поліції, на території спортивної школи зібралося близько 2 тис. людей. Правоохоронці відкрили справу за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням», а голова поліції Харківщини пообіцяв, що «справа буде доведена до кінця».

Як зазначав Укрінформ, за добу на Харківщині коронавірус підтверджено у 741 особи, з них 499 - жителі Харкова.

Усього в області зареєстровано 25 186 випадків СOVID-19, з них 5403 хворих одужали, 421 особа померла.

В Україні станом на 12 жовтня лабораторно підтверджено 265 454 випадки COVID-19, з них за останню добу - 4 420.

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