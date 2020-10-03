В Енергодарі посилюють карантин через спалах коронавірусу

В Енергодарі Запорізької області за добу виявили найбільшу за час епідемії кількість хворих на COVID-19 - 31 інфікованого; у місті посилюють карантинні обмеження.

Про це повідомляє Енергодарська міськрада, передає кореспондент Укрінформу.

"За останню добу в Енергодарі лабораторно підтверджено 31 випадок коронавірусної хвороби. Це максимальний приріст за весь час пандемії. 28 осіб направлені на амбулаторне лікування, троє госпіталізовані. Одужало за добу двоє енергодарців", - повідомили в пресслужбі.

У зв’язку зі спалахом хвороби 3 жовтня за участю міського голови Павла Музики проведено термінове засідання оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з виникненням COVID-19, на якому прийнято рішення про посилення карантинних обмежень.

Зокрема, з 4 жовтня 2020 року на території міста заборонено проведення всіх масових заходів, крім необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. Обмежено час роботи розважальних закладів (ресторанів, кафе, нічних клубів) - з 23.00 до 07.00. Керівництву торгівельного центру та ринку доручено забезпечити обов’язкове дотримання карантинних заходів: пропускний режим, термометрія, використання засобів захисту, дотримання соціальної дистанції.

Комунальні служби мають посилити роботу з дезінфекції місць громадського користування.

Повідомляється, що у зв’язку із захворюванням на СОVID-19 працівника групи у дошкільному навчальному закладі групу закрито на карантин з 5 жовтня. Крім того, з понеділка буде закрито на карантин один з класів школи №2 через захворювання учня.

Керівників підприємств міста всіх форм власності просять по змозі перевести всі заходи та робочі наради в онлайн-режим.

Зазначається, що станом на 3 жовтня 56 енергодарців лікуються від COVID-19, з них 45 амбулаторно, 11 госпіталізовані. Всього за весь період пандемії в Енергодарі виявлено 147 випадків хвороби: 89 осіб одужали, двоє померли. Крім того, за попередніми даними 3 жовтня підтверджено ще 8 нових випадків.

За даними з відкритих джерел, населення Енергодара становить понад 50 тисяч осіб.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 жовтня лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, із них 4 353 летальні, 98 737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 661 новий випадок.