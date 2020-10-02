В Токмаку одним із джерел поширення коронавірусу став продовольчий ринок

В Токмаку Запорізької області одним із джерел поширення коронавірусу став агропродовольчий ринок, де зафіксовано багато випадків захворювань на COVID-19 серед працівників ринку. Наразі стоїть питання про його закриття.

Про це під час брифінгу в ЗОДА сказав заступник директора ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ» Олександр Мащак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми провели епідемічне розслідування. Джерелом поширення коронавірусу в Токмаку став агропродовольчий ринок. Там захворіла велика кількість як реалізаторів, так і працівників ринку, у тому числі ветеринарів. Наразі стоїть питання про заборону його функціонування. Фактично все місто його відвідувало. Пішла ланцюгова реакція», - сказав Мащак.

На брифінгу представники лабцентру нагадали, що Токмак, а також Мелітополь, Пологівський та Оріхівський райони віднесені до помаранчевої зони.

«В нашій області визначено 19 закладів охорони здоров’я, які першими надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19, для цього в них виділено 1343 ліжка. Всього на ранок 2 жовтня - 483 хворих в стаціонарах, це означає, що задіяно 36% виділених ліжок», - сказала заступник голови облдержадміністрації з питань медицини Олена Теряєва.

Вона також додала, що в Токмаку зайнято 12 “ковідних” ліжок з 15.

Як раніше повідомлялося, в Запорізькій області на самоізоляції через коронавірус знаходиться 107 шкільних класів, ще три навчальних заклади повністю переведені на дистанційне навчання.

За останню добу в Запорізькій області зареєстровано 156 випадків захворювання, в Україні — 4633.