Степанов пояснив, як голосуватимуть громадяни на самоізоляції

Особи, що знаходяться на самоізоляції чи в лікарнях, зможуть проголосувати на місцевих виборах за допомогою виїзних бригад.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Люди, які знаходяться на самоізоляції, можуть подати відповідну заяву (про голосування дома — ред.) до 20 години п’ятниці, яка йде перед виборами, для того, щоб до них приїхала відповідна бригада, і вони могли проголосувати. Люди, які перебувають в лікарнях, будуть голосувати відповідно в лікарнях теж за допомогою виїзних бригад”, - сказав Степанов.

Також, за словами міністра, на виборчих дільницях передбачений весь комплекс протиепідемічних заходів — масковий режим, антисептики, дотримання дистанції. Люди з ознаками ГРВІ матимуть можливість проголосувати в окремих кабінках. Окрім цього Степанов зазначив, що виборці, які приходять на дільницю, мають користуватися своєю ручкою, така вимога доцільна з огляду на мінімізацію ризику передачі вірусу, коли одним предметом користується багато людей.

Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.