Рада скасувала шість пленарних засідань через COVID-19 у депутатів

Верховна Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірус.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову №4171 "Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" підтримав 281 народний депутат.

Ухвалена постанова передбачає, що 1 і 2 жовтня пленарні засідання ВР скасовуються, а народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Крім того, тиждень з 5 по 9 жовтня також буде непленарним, а парламентарії працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Постанова також передбачає, що 20 жовтня відбудеться пленарне засідання Верховної Ради.

Раніше Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що 20 жовтня Рада розгляне в першому читанні проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Як повідомлялося, напередодні лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, голова партії "Голос" Кіра Рудик і народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк повідомили, що отримали позитивні тести на COVID-19.