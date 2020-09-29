"Слуга народу" Беленюк теж заразився COVID-19

Народний депутат фракції “Слуга народу” Жан Беленюк повідомив, що захворів на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це він поінформував у Фейсбук.

“На жаль, коронавірус не оминув мене стороною.. Ну що ж, поборемося”, - написав Беленюк.

Він також опублікував відео, у якому зазначив, що здаючи тест на COVID-19 , був упевнений, що він буде позитивним.

“Здаючи тест, на 99% був упевнений, що я вже захворів, тому що приблизно вже припускаю, де я міг його підхопити. І по-друге, об’єктивних причин свого поганого самопочуття я більше не міг припустити”, - сказав Беленюк.

За його словами, у нього протягом кількох днів трималася температура 37 градусів, є невелика ломота в тілі, під вечір болить голова.

“Оскільки не так багато інформації від спортсменів, які перехворіли коронавірусною інфекцією, я вирішив вести невеликий блог, буду інформувати вас про те, який у мене стан, як я борюся, як я перемагаю, я в цьому впевнений”, - додав нардеп.

Як повідомлялося, експрезидент Петро Порошенко отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Станом на 29 вересня в Україні лабораторно підтвердп’ятий Президент України Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на виявлення коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 вересня лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, із них 4065 летальних, 90 250 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 3627 нових випадків.