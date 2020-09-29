Голова партії "Голос" отримала позитивний тест на COVID-19

Голова політичної партії "Голос" Кіра Рудик отримала позитивний тест на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це політик повідомила у Фейсбуці.

"Сьогодні отримала позитивний тест на COVID. Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми - схожі на грип. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора", - зазначила вона.

Водночас Рудик поінформувала, що члени команди “Голосу”, з якими вона спілкувалась минулої п’ятниці, також здали тест.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 29 вересня лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, з них за добу – 3 627.

фото: Фейсбук