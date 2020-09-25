У Раді хочуть ще один "карантинний" тиждень через коронавірус у депутатів

У Верховній Раді розглядають можливість зробити непленарним тиждень з 5 по 9 жовтня у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби у народних депутатів.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«У нас зараз дуже багато випадків, зокрема 8 активних випадків, у нашій фракції саме серед народних депутатів. Ми точно будемо працювати наступний пленарний тиждень повноцінно. Можливо будуть зміни по другому пленарному тижню, який планувався. Будемо дивитися за ситуацією. Наскільки я знаю, представники фракцій звернулися до Голови парламенту, щоб змінити другий пленарний тиждень на роботу в комітетах або в округах. Дійсно, у нас друга справжня хвиля ковіду, і депутати не виняток»,- зазначила Кравчук.

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Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову, згідно з якою парламент вніс зміни до календарного плану четвертої сесії та зробив непленарним тиждень, який передує місцевим виборам.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.