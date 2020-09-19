Спікер підписав закон про зменшення строку оприлюднення проєктів рішень місцевої влади

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо зменшення строків оприлюднення проєктів нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №2228, опублікованій на сайті парламенту.

У графі «Дати і стан проходження» зазначено, що 18 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Документ вносить зміни до Закону «Про доступ до публічної інформації», якими пропонується зменшити термін оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблених відповідними розпорядниками, з 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття до 10 календарних днів.

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Водночас вносяться зміни до частини першої статті 212-3 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за неоприлюднення інформації, збільшивши розмір штрафів від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів громадян (від 1700 грн до 3400 грн).

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті «Голос України».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 вересня ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення строку оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування».