Порошенко заразився коронавірусом

Експрезидент Петро Порошенко отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це політик поінформував у Фейсбуці.

“Отримав позитивний тест на COVID... За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому відсьогодні лікуюся вдома”, - написав Порошенко.

Раніше голова партії "Голос" Кіра Рудик повідомила, що отримала позитивний тест на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на 29 вересня в Україні лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, із них 4065 летальних, 90 250 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 3627 нових випадків.

фото: Фейсбук