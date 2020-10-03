За добу госпіталізували 877 хворих з коронавірусом – Степанов

За минулу добу в Україні госпіталізували 877 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 3 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

“Було госпіталізовано 877 людей. Узагалі, хочу повідомити, що на сьогодні в наших лікарнях перебувають 16 тисяч 76 осіб. Ця цифра збільшується щодня, тобто загальна кількість людей. Це говорить виключно про те, що кількість людей, які мають середньої тяжкості або тяжкий перебіг хвороби, тільки збільшується”, – зазначив міністр.

Він уточнив, що заповненість ліжок у лікарнях на сьогодні становить 53,9% по Україні, а загалом під лікування хворих на COVID-19 відведено 29 827 ліжок.

“Буквально щойно, перед брифінгом, підписував розпорядження щодо введення ще п'яти лікарень (визначених для госпіталізації хворих з коронавірусом - ред.) у різних регіонах країни,” – сказав Степанов.

Глава МОЗ поінформував, що за минулу добу коронавірус підтверджено у 228 дітей і 246 медичних працівників. Загалом за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 14 тисяч 427 дітей і 16 тисяч 55 медпрацівників.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 жовтня лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, з них за добу 4 661. Протягом доби зафіксовано 92 летальні випадки.