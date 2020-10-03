Україна вже 13-а у світі за кількістю нових випадків COVID-19

Україна посіла 13 місце серед країн світу за кількістю нових випадків COVID-19.

Про це свідчать дані Worldometer.

Станом на 1 жовтня наша країна посіла 13 місце серед країн світу за кількістю нових випадків COVID-19 і 15 - за кількістю смертей, а 2 жовтня піднялася ще на одну сходинку, посівши 12 місце (4 663 нові випадки) і 14 відповідно (68 смертей).

Як раніше повідомлялося, в Україні за нову добу зафіксовано 4 661 випадок коронавірусу.

Станом на ранок 3 жовтня у світі зареєстровано 34 836 028 випадків коронавірусу, з них 1 033 330 смертей і 25 897 996 випадків одужання.

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За нову добу було зафіксовано ще 16 500 випадків, у тому числі більш як 4 тисячі в Мексиці, а також 3,1 тис. у Бельгії. З 589 нових смертей сьогодні 414 сталися в Мексиці.

США, де зафіксовано 7 549 323 випадки, продовжують лідирувати за кількістю хворих, в Індії на сьогодні зареєстровано 6 473 544, а в Бразилії 4 882 231 випадок.