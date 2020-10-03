Сінгапур вважає розслідування роботи ВООЗ не на часі
Про це під час виступу в ООН заявив міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіан Балакришнан, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми продовжуємо підтримувати зусилля ВООЗ із формування реакції на COVID-19 й сприяння розробці вакцини. Після пандемії, можливо, варто буде задуматися, як покращити роботу ВООЗ, однак зараз слід зосередитися на негайному пріоритеті подолання пандемії”, - сказав Балакришнан.
Він також наголосив на важливості направлення міжнародних зусиль на розробку вакцини від COVID-19.
“Прагнення до підтримки міжнародних зусиль із пошуку вакцини є критично важливим для забезпечення універсального та рівного доступу до вакцини від COVID-19 й максимального впливу вірогідної вакцини на глобальне здоров’я”, - зазначив міністр.
Як повідомлялося, у квітні президент Дональд Трамп заявив, що США призупиняють сплату внесків до ВООЗ, звинувативши організацію в тому, що через її некоректну звітність про поширення COVID-19 у Штатах стрімко зросла захворюваність. Він також закликав провести розслідування стосовно первинного реагування ВООЗ на COVID-19.
Фото: Eric Bridiers, U.S. Mission