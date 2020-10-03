Сінгапур вважає розслідування роботи ВООЗ не на часі

Розслідування первинної реакції Всесвітньої організації охорони здоров’я на поширення COVID-19 може бути доречним після завершення пандемії, а зараз лише відволікатиме від боротьби зі смертельною недугою.

Про це під час виступу в ООН заявив міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіан Балакришнан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми продовжуємо підтримувати зусилля ВООЗ із формування реакції на COVID-19 й сприяння розробці вакцини. Після пандемії, можливо, варто буде задуматися, як покращити роботу ВООЗ, однак зараз слід зосередитися на негайному пріоритеті подолання пандемії”, - сказав Балакришнан.

Він також наголосив на важливості направлення міжнародних зусиль на розробку вакцини від COVID-19.

“Прагнення до підтримки міжнародних зусиль із пошуку вакцини є критично важливим для забезпечення універсального та рівного доступу до вакцини від COVID-19 й максимального впливу вірогідної вакцини на глобальне здоров’я”, - зазначив міністр.

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Як повідомлялося, у квітні президент Дональд Трамп заявив, що США призупиняють сплату внесків до ВООЗ, звинувативши організацію в тому, що через її некоректну звітність про поширення COVID-19 у Штатах стрімко зросла захворюваність. Він також закликав провести розслідування стосовно первинного реагування ВООЗ на COVID-19.

Фото: Eric Bridiers, U.S. Mission