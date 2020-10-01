ВООЗ прогнозує в Україні до 9000 нових випадків коронавірусу щодня

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.

Про це розповів він в інтерв'ю Суспільному.

"Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7 до 9 тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі", - пояснив Хабіхт.

За його словами, так відбувається у всіх країнах, адже хворобу поки не викорінили.

"В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки: сім'я, клас в школі, працівники одного відділу - ред.), до якого йде багато країн Європи. З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки. Також бачимо, що кожна третя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи", - наголосив керівник офісу ВООЗ в Україні.

На запитання, як за його прогнозом, до кінця року буде зростати кількість випадків захворювання, Хабіхт відповів: "Важко давати якусь оцінку. Але якщо в грудні ми почнемо фіксувати більше ніж 9 тисяч випадків за день, то я буду трохи більше стурбований", - резюмував він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу 4069 нових - найбільше за весь час ведення такої статистики.