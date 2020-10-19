МОЗ закликає перевести на віддалену роботу всіх, хто може працювати з дому

Роботодавці мають організувати роботу у віддаленому режимі, якщо є така можливість.

Про це сказала заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу 19 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кожен роботодавець, кожен керівник фірми, підприємства має організовувати роботу своїх працівників у такий спосіб, щоби всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі - працювали у віддаленому доступі... Будь-які зібрання намагатися проводити з дотриманням дистанції, усіх вимог, які стосуються карантинних обмежень. Не потрібно зайвий раз збирати людей, організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто у "живому" форматі", - сказала Микичак.

Вона також закликала громадян не відвідувати концерти і різного роду святкування, зокрема весілля.

Микичак нагадала про необхідність носити маску "всюди, де є більше двох-трьох людей", насамперед у транспорті, ліфтах, торговельних центрах, на ринках, а також у приміщенні, де людина працює.

Як повідомлялося, уряд 13 жовтня подовжив дію адаптивного карантину до кінця 2020 року.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в умовах подовження адаптивного карантину уряд рекомендує роботодавцям запровадити позмінний режим, а по змозі - перевести працівників на дистанційну роботу.

В Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу 4 766.