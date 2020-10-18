Укрзалізниця з 19 жовтня припиняє продаж квитків на деяких станціях

АТ "Укрзалізниця" за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 19 жовтня припиняє продаж квитків на деяких станціях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Укрзалізниці.

"З 00:01 19 жовтня буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка...", - йдеться у повідомленні.

До врегулювання ситуації зазначені потяги прослідують через ці станції без посадки пасажирів. Висадка проводитиметься за встановленим порядком.

"Зауважуємо, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення потяга та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в "особистому кабінеті користувача", - додали у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, до "червоного" рівня епідемічної небезпеки за результатами засідання Держкомісії ТЕБ та НС потрапило 9 обласних центрів: Чернівці, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєверодонецьк, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль.