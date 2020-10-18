Ремдесивір уже закупили і везуть в Україну – Ляшко

Препарат Ремдесивір для лікування коронавірусної хвороби закуплений і транспортується до України.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Він закуплений державним підприємством «Медичні закупівлі України». І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з’явиться. Так, це препарат, який першим показав, що при його застосуванні зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й кількість летальних випадків», – сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв 13 жовтня, що ремдесивір для лікування коронавірусної хвороби має надійти до України через тиждень, уряд також планує закупівлю імуноглобулінів.

Станом на ранок 18 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 298 872 випадки COVID-19, з них за добу – 5 231.