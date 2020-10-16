Чернишов, у якого виявили коронавірус, був на засіданні уряду - Немчінов

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, який отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19, був на засіданні уряду 13 жовтня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Олексій Михайлович (Чернишов - ред.) був присутній на засіданні 13 жовтня...Під час засідання Кабінету Міністрів усі перебувають у масках, зберігаючи необхідну соціальну дистанцію. Окрім цього, всім урядовцям буде запропоновано здати тест на COVID" - сказав Немчінов.

Як стало відомо Укрінформу з достовірних джерел, позитивний тест на коронавірус виявили ще в одного міністра, крім того, також в одного з урядовців є підозра на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов 16 жовтня заявив, що отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Наразі він перебуває на самоізоляції.

На період відсутності Чернишова, обов’язки міністра виконуватиме перший заступник Василь Лозинський. Усі співробітники міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.

Як відомо, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19,з них за добу – 5 992.