Міністр Чернишов захворів на COVID-19

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Наразі він перебуває на самоізоляції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що на період відсутності Чернишова, обов’язки міністра виконуватиме перший заступник Василь Лозинський.

«Планую провести найближчі два тижні на самоізоляції. Всі робочі питання планую вирішувати та контролювати дистанційно. Цього року ми всі маємо опанувати цю звичку та навчитись бути ефективними в реальному житті та фактичних справах, залишаючись в онлайні. У Мінрегіоні ми одні з перших започаткували дистанційний формат роботи», – зазначив Чернишов.

Усі співробітники міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції. "Мінрегіон дотримується всіх правил епідеміологічної безпеки, зокрема на вході в будівлю проводиться вимірювання температури, усі співробітники та відвідувачі в масках та дотримуються дистанції, наявні дезінфекційні засоби, усі приміщення провітрюються", - наголошують в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.