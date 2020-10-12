На Буковині за добу виявили 169 випадків COVID-19

Протягом минулої доби у Чернівецькій області підтверджено 169 випадків інфікування коронавірусом, їх загальна кількість зросла до 16 488.

Як повідомляє Укрінформ, відповідні цифри у Фейсбуку оприлюднив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його інформацією, протягом доби на Буковині одужали 53 пацієнти, а загалом від початку епідемії – 8834.

Як повідомлялося, в Україні протягом попередньої доби, 10 жовтня, виявили 4768 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 261 034.