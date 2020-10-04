В Україні на самоізоляції - понад 83 тисячі учнів

В Україні станом на 4 жовтня на самоізоляції перебувають понад 83 тисячі учнів, на COVID-19 хворіють 1257 учнів та 2158 вчителів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 4 жовтня.

"У нас сьогодні кількість учнів, які хворіють (на COVID-19 – ред.), - 1257 та 2158 вчителів. Окрім того, на самоізоляції перебувають більш ніж 83 тисячі учнів", - сказав Степанов.

Він додав, що самоізоляція триває 14 днів, і на неї переводять школярів, в чиїх класах зафіксовано випадки захворювання на COVID-19.

За словами Степанова, згідно з правилами, визначеними урядом, на дистанційну форму навчання переходять ті школи, в яких більш ніж 50% класів перейшли на самоізоляцію.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 жовтня лабораторно підтверджено 226 462 випадки COVID-19, з них за добу – 4 140.