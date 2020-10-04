На Донеччині на самоізоляції та дистанційному навчанні перебуває 139 класів – ОДА

На Донеччині через COVID-19 наразі знаходяться на самоізоляції та організовано здобуття освіти за дистанційною формою 139 класів, а це 4385 учнів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресбрифінгу у Краматорську заявила директор Департаменту освіти та науки Донецької облдержадміністрації Тетяна Сідашева.

«У нас знаходиться на самоізоляції п’ять шкіл – це дві школи в Покровську, дві школи у Покровському районі й одна школа – у Олександрівській ОТГ... По всій території області на самоізоляції зараз знаходяться 139 класів по закладах освіти і 4385 учнів», - сказала директор.

Вона підкреслила, що це не просто самоізоляція — в цей час діти здобувають освіту за дистанційною формою.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 жовтня лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, з них за добу 4 661. Протягом доби зафіксовано 92 летальні випадки.

В Донецькій області з початку пандемії на COVID-19 захворіли 3650 осіб, з них 1496 одужали, 55 випадків - летальні.