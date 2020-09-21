В Україні за добу - 2 675 випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, передає Укрінформ.

Згідно з цими даними, загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 178 353 осіб.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померло 26 осіб, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 583 летальних випадків.

Водночас одужали за добу 672 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 78 184 особи.

Найбільше хворих за добу виявлено у місті Києві (275), Харківській області (245), Львівській (201), Тернопільській (192) та Хмельницькій (192) областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у суботу зареєстрували 2 966 нових випадків COVID-19.