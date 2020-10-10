В окупованому Криму понад 170 нових випадків COVID-19, загинули шість осіб

Минулої доби в окупованому Криму та Севастополі підтверджено 172 нових випадки COVID-19 і шість смертей від коронавірусної інфекції.

Про це інформує Кримська правозахисна група (КПГ) у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"За минулу добу у Криму підтверджено 172 нових випадки захворювання COVID-19. З них 32 у Севастополі та 140 - в АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно з даними "влади", за останню добу від нової коронавірусної інфекції померли шість осіб: один випадок підтверджений у Севастополі та п'ять - в АР Крим.

Всього з початку пандемії у Криму зареєстровано 6 806 випадків захворювання на нову коронавірусну інфекцію, у тому числі 1 253 - в Севастополі та 5553 - в АР Крим.

Померли від COVID-19 у Криму та Севастополі 133 людини.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна влада півострова навмисне приховує кількість смертей від COVID-19.

Раніше в КПГ заявляли, що діям РФ із заниження статистики по COVID-19 в Криму має дати відповідну оцінку ООН. Правозахисники запропонували включити до нового тексту резолюції ГА ООН "Положення в області прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" інформацію про відсутність ефективних заходів щодо запобігання розповсюдженню COVID-19 в АРК та м.Севастополі, зокрема в тюрмах та слідчих ізоляторах окупованого півострова.

В Україні за минулу добу зафіксовано 5 804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.

Фото: ATR