У Криму залишилося шість банків і всі вони - під санкціями

До 2014 року в Криму діяли 67 українських банківських установ і два банки, зареєстровані в АРК. За період окупації півострова в різні часи там починали роботу 34 російські банки. Сьогодні їх залишилося лише шість і всі вони знаходяться під санкціями.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на експертне дослідження, опубліковане на сайті BlackSeaNews.

«Станом на 1 вересня 2020 року на півострові залишилося 6 діючих банків РФ. Всі вони знаходяться під міжнародними санкціями», - повідомляють експерти моніторингової групи BlackSeaNews.

Як уточнюють автори дослідження, до початку окупації на території АР Крим та міста Севастополь діяла розгалужена мережа відокремлених підрозділів комерційних банків. Свої підрозділи на півострові мали 67 банківських установ, зареєстрованих на материковій частині України, а також 2 банки, розташовані в Криму – «Чорноморський Банк Розвитку та Реконструкції» і Банк «Морський».

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В 2014 році держава-окупант планувала використати українські фінансові установи для пом’якшення проблем «перехідного періоду», однак жоден з українських банків, який мав відокремлені підрозділи на території Криму, не надав згоду продовжувати роботу на окупованій території відповідно до законодавства РФ.

В дослідженні повідомляється, що за період окупації Криму в різні часи там починали роботу 34 російських банки. Крім того, під російську юрисдикцію перейшли 2 місцеві банки.

З них 28 банків на сьогодні позбулися ліцензій: 5 банків уже ліквідовано, 23 - перебувають у процедурі банкрутства.

Лише два російських банки, що залишили Крим після нетривалої спроби роботи, ще працюють на території РФ.

За даними експертів BlackSeaNews, сукупний розмір чистих активів банків, що наразі працюють у Криму, становить близько 19,5 млрд USD.

Велика частина з них - 14,8 млрд – активи банку «Росія», який знаходиться у другій десятці рейтингу російських банків, орієнтованих на обслуговування, «російських компаній стратегічного призначення».

«Ще один російський банк (а в Криму наразі всього два банки з «некримською пропискою») не вартий особливої уваги у зв’язку з незначним розміром та масштабом діяльності», - повідомляють автори дослідження.

Вони інформують, що всі великі російські банківські установи, що функціонували в Криму до окупації, зокрема Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, припинили свою діяльність на окупованому півострові через санкції та не планують її відновлювати.

З чотирьох «кримських» банків найбільш наповненим активами та територіально розвиненим банком є РНКБ, який виконує функцію «головного банку» Криму.

До речі, повідомляє BlackSeaNews, найближчим часом можна очікувати подальшого скорочення кількості банків у Криму: «Севастопольский морской банк», яким з січня 2020 року керує тимчасова адміністрація, за інформацією російських фінансових аналітиків, планується приєднати до РНКБ. У квітні 2020 р. наказом російського Центробанку розмір статутного капіталу банку зменшений до одного рубля.