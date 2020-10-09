Україна закликає місію ОБСЄ поширити моніторинг на окупований Крим

Україна закликає СММ ОБСЄ здійснювати моніторинг ситуації і в Криму, на який також поширюється мандат Місії, а якщо Росія заборонятиме доступ патрулям на півострів, то це слід відобразити у звітах.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми закликаємо СММ поширити свій комплексний моніторинг на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, які, як частина міжнародно визнаної території України, також належать до мандату Місії. Якщо Російська Федерація продовжуватиме забороняти доступ патрулям СММ на тимчасово окупований півострів Крим, то це повинно бути відображено у звітах СММ", - заявив він.

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Дипломат нагадав, що мандат Місії зобов'язує її звітувати про будь-які обмеження свободи пересування або інші перешкоди для виконання її мандату.

"Ми також повторюємо свою позицію щодо того, що не існує жодних перешкод для запуску дистанційного моніторингу ситуації в Криму з боку СММ на основі свідчень та спілкування з місцевими жителями та їхніми сім'ями, подібно до того, що Місія вже робить на Донбасі", - заявив Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, 5–6 жовтня перша заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова провела у Відні низку зустрічей з представниками керівництва ОБСЄ, у ході яких вона звернулася з проханням розглянути можливі варіанти активізації діяльності місії в контексті звітування про ситуацію в окупованих РФ Автономній Республіці Крим і місті Севастополь.

Під час зустрічей з постійними представниками при ОБСЄ також було представлено ініціативу "Кримська платформа" та висловлено заклик долучитися до її роботи.