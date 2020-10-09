МЗС закликає світ посилити тиск на Росію після третьої доповіді Генсека ООН щодо Криму

МЗС України закликало міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ з огляду на триваючі порушення державою-окупантом норм міжнародного права в тимчасово окупованому Криму, відображені в третій доповіді Генсекретаря ООН.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС у зв’язку з оприлюдненням третьої доповіді Генерального секретаря ООН щодо ситуації в Криму.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України взяло до уваги третю доповідь Генерального секретаря ООН «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна», яка була підготовлена на виконання однойменної резолюції Генасамблеї ООН 74/168 і оприлюднена 8 жовтня.

"Закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на триваючі порушення державою-окупантом норм міжнародного права на окупованих територіях України, зокрема шляхом посилення політико-дипломатичного і санкційного тиску", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

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Українські дипломати констатували, що всупереч вимогам резолюції ГА ООН 74/168 та численним закликам міжнародного співтовариства Російська Федерація вкотре проігнорувала мандат ГА ООН та не надала доступ для Моніторингової Місії ООН з прав людини до тимчасово окупованого Кримського півострова.

У МЗС нагадали, що ключовим елементом доповіді є заклик Генерального секретаря ООН до Російської Федерації як держави-окупанта припинити грубі порушення прав людини та дотримуватися усіх своїх зобов’язань у відповідності до міжнародного гуманітарного права та прав людини. Насамперед, ідеться про припинення тортур, незаконних арештів, свавільних затримань, насильницьких зникнень, забезпечення свободи висловлювання, мирних зібрань, скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу тощо.

У контексті політики, яка цілеспрямовано здійснюється російською окупаційною владою для зміни демографічного складу Кримського півострова, доповідь документує знищення приватних будівель кримських татар як приклад примусового виселення. Окрема увага привертається до зростання кількості внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованого Криму, зазначили українські дипломати.