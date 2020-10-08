ООН закликає Росію припинити тортури та арешти у Криму

ООН закликає РФ виконати свої зобов'язання на заборону застосування тортур, арештів, затримань, насильницьких зникнень в окупованому Криму, а також зняти заборону на незалежні засоби масової інформації і діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це йдеться в опублікованій третій доповіді Генерального секретаря ООН Стан у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.

«Російська влада зобов'язана повною мірою дотримуватися абсолютної заборони на застосування тортур і забезпечити незалежне, неупереджене й ефективне розслідування всіх тверджень про жорстоке поводження, тортури, довільні арешти й затримання, а також насильницькі зникнення в Криму. Вона зобов'язана забезпечити, щоб особам, позбавленим волі, були надані всі правові гарантії», - йдеться в заключній VII главі доповіді, яка містить висновки та рекомендації.

Генеральний секретар ООН також звернувся до російської влади з закликом «забезпечити, щоб свобода думок і їх вільного вираження, а також право на свободу мирних зібрань, асоціацій, думки, совісті і релігії могли здійснюватися будь-якою особою і групою осіб в Криму без дискримінації за будь-якою ознакою або невиправданих перешкод з боку регулюючих органів».

У доповіді ООН також йшлося про необхідність зняття обмежень на діяльність незалежних ЗМІ і заборони на представницький орган кримських татар.

«Я закликаю їх створити безпечні умови для діяльності незалежних і плюралістичних засобів масової інформації та організацій громадянського суспільства, а також зняти обмеження, накладені на кримськотатарську общину, з метою збереження її представницьких інституцій, в тому числі заборону на діяльність Меджлісу», - йдеться в доповіді.

Крім того, Генеральний секретар ООН наголосив у своїй доповіді на необхідності забезпечення в Криму з боку російської влади доступності освіти українською мовою.

Серед інших заходів, рекомендованих ООН у доповіді про ситуацію з правами людини в Криму, наголошувалося на необхідності припинення призову до збройних сил Російської Федерації осіб, які проживають на території окупованого півострова, а також відновлення майнових прав всіх колишніх власників, у зв'язку з «націоналізацією» і конфіскацією.