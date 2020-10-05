Україна планує запросити Росію на Кримську платформу - Джапарова

Україна планує запросити Російську Федерацію до заходів міжнародної Кримської платформи щодо питань деокупації півострова, проте є сумнів, що Москва прийме це запрошення.

Про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нами було прийнято рішення, що Російська Федерація буде запрошена до участі в заходах Кримської платформи, однак, враховуючи, що для нас не є секретом нецивілізована поведінка РФ, ми не очікуємо, що вона прийме це запрошення”, - зазначила Джапарова.

Вона також проінформувала, що у межах Кримської платформи ключовим заходом має стати Кримський саміт. Наразі обговорюється кілька дат його проведення, зокрема 26 лютого 2021 року — День опору Криму російській агресії. Утім, перша заступниця міністра підкреслила, що через пандемію COVID-19 важко щось конкретно планувати.

Як нагадала Джапарова, Кримська платформа має покривати кілька вимірів: найвищий політичний рівень — це лідери країн, перші особи держав; також рівень міністрів закордонних справ та міністрів оборони; парламентський рівень та експертний рівень.

“Кожний із цих рівнів має і передбачає екосистему заходів для різних завдань. Ключове завдання — це повернення Криму до порядку денного на найвищий політичний дискурс”, - пояснила посадовець.

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Вона додала, що ключовим завданням Кримської платформи є адвокація теми Криму на найвищому міжнародному рівні, водночас без участі Меджлісу кримськотатарського народу і лідерів цього народу це робити неможливо.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму.

Фото: Twitter / Emine Dzheppar