Джапарова розповіла про платформу щодо деокупації Криму

Платформа щодо деокупації Криму буде вміщати заходи на різних рівнях, найвищим з яких стане Кримський саміт.

Про це розповіла заступник голови МЗС України Еміне Джапарова виданню Крим.Реаліі, передає Укрінформ.

"Мета Кримської платформи — це винесення теми Криму на найвищий міжнародний, політичний рівень. Ця платформа буде охоплювати кілька рівнів. Найвищий — це лідери держав, для яких ми готуємо Кримський саміт. Зараз важко говорити, чи можна буде його провести фізично (Через пандемію COVID-19)", - сказала вона.

Джапарова зазначила, що Україна пропонує провести платформу 26 лютого — це День опору Криму російській окупації.

"Наступний рівень (платформи) - це міністри закордонних справ і міністри оборони. Під цей рівень ми будемо підтягувати різні заходи в рамках НАТО, ЄС, ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Це буде екосистема заходів протягом року і це повинні бути системні речі", - розповіла заступник голови МЗС.

Читайте також: МЗС знову спіймало росіян на перекручуванні позиції ООН щодо постачання води в Крим

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прокоментувала заяву депутатка Держдуми Росії, експрокурора окупованого Криму Наталія Поклонської щодо її "співпраці" з ООН, зазначивши, що та "видає бажане за дійсне".