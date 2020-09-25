Росія спотворює міжнародні принципи для виправдання агресії проти України - Джапарова

Росія спотворює міжнародні принципи для виправдання агресії проти України - Джапарова

Укрінформ
Росія, спотворюючи міжнародні принципи «Обов’язку захищати» (R2P), намагається виправдати свою агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час віртуальної 12-ї зустрічі міністерського рівня щодо обов’язку захищати, яка відбулася на полях 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Вона зазначила, що у 2005 році світові лідери схвалили принципи «Обов’язку захищати» (R2P), які мають на меті захистити людство від геноциду, воєнних злочинів, етнічних чисток і злочинів проти людяності. Але за 15 років таких загроз не поменшало: у багатьох частинах світу досі тривають грубі порушення прав людини, які вимагають рішучої відповіді міжнародної спільноти. Насамперед ідеться про ситуацію в Криму і на Донбасі в умовах російської окупації, акцентувала дипломат.

«Росія намагається виправдати свою агресію проти України, спотворюючи принципи R2P. Російська окупаційна влада відмовляє міжнародним правозахисним спостерігачам, зокрема Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні, у доступі в Крим. Не припиняються й незаконні постачання зброї та боєприпасів на Донбас. Життя населення на окупованих територіях перебуває в постійному ризику», - сказала Джапарова.

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За її словами, надзвичайно важливо досягти якомога ширшої згоди щодо принципів R2P після ретельного розгляду Генеральною асамблеєю ООН.

"Україна готова зробити свій внесок у цю справу", - запевнила Джапарова.

Як повідомлялося, в Нью-Йорку триває 75-та сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка відкрилася 22 вересня.

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