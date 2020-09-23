Президент України закликав ООН приєднатися до міжнародної платформи для деокупації Криму

Президент України Володимир Зеленський представив в ООН концепцію Міжнародної Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам приєднатися до цієї ініціативи, щоби об'єднати зусилля для деокупації Криму.

З відповідною заявою він виступив у середу в відеозверненні перед учасниками 75-ї сесії Генасамблеї ООН, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Хочу запросити наших друзів до участі у створенні Міжнародної Кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова", - заявив Президент України.

Він також закликав підтримати оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в автономній республіці Крим та місті Севастополі, Україна", яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року.

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Як підкреслив глава держави, питання Криму та Донбасу "не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції". Навпаки, за його словами, "допоки рана у центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ, і єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму і Донбасу".

Як повідомляв Укрінформ, про ініціативу створення Міжнародної кримської платформи українська сторона почала заявляти в червні нинішнього року. При цьому, головна увага зверталася на захист прав людини в окупованому Криму, звільнення осіб, яких незаконно утримує РФ, а також створення формату для міжнародних переговорів щодо "неминучої деокупації" українського півострова.