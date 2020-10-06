Окупаційний «суд» не влаштувала об'єктивність експерта у справі кримськотатарського активіста

«Суд» у справі голови Судацького регіонального меджлісу Ільвера Аметова, чию колекцію зброї експерт на засіданні не визнав призначеною для ураження живої цілі, викликав фахівця, який проводив первинну експертизу.

Про це у Фейсбуку інформує «Кримська солідарність» із посиланням на адвоката Олексія Ростовцева, повідомляє Укрінформ.

«Дуже об'єктивно, нормально виступив експерт. Він пояснив, що не може дати відповідь, чи можливо використовувати даний вилучений музейний предмет у мого підзахисного як вогнепальну зброю. Тобто призначений чи не призначений для ураження живої цілі. У зв'язку з цим у судовому засіданні було оголошено перерву до 21 жовтня і викликано... експерта, який проводив первинну експертизу», - розповів захисник.

Зазначається, що згідно із зачитаними у «суді» матеріалами справи, зброя, вилучена в Аметова 27 вересня 2019 року в ході розшукових заходів, є «одноствольним, короткоствольним, гладкоствольним, нарізним, однозарядним, семизарядним вогнепальним еквівалентом системи «Наган» (1895 року), з порожньою коробкою, з порожнім механізмом, зі складовими частинами нарізної, вогнепальної зброї 1891-1930 років»

Аметов колекціонує збройові артефакти понад 20 років. Як зазначили в «Кримській солідарності», для нього ці експонати мають велику культурну та історичну цінність, і він побоюється, що антикварні предмети будуть знищені за рішенням суду.

Як повідомляв Укрінформ, 27 вересня силовики прийшли до будинку голови Судакського регіонального меджлісу Ільвера Аметова з обшуком, у ході якого з його домашнього музею було вилучено старовинні експонати.

Проти кримськотатарського активіста висунуті обвинувачення за частиною першою ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів).