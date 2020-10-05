Кримінальні справи проти лідерів кримських татар ведуться з грубими порушеннями - Полозов

Кримінальні справи, порушені проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і власника телеканалу АТR Ленура Іслямова є сфабрикованими, політично мотивованими та, "як мінімум, ведуться з порушенням процедури, не кажучи про сутнісні порушення".

Про це у понеділок на онлайн брифінгу в Міністерстві закордонних справ України повідомив адвокат Микола Полозов, передає кореспондент Укрінформу.

"Всі ці кримінальні справи під собою не мають реального підґрунтя, тому що вони є сфабрикованими ... Оскільки вони побудовані на догоду політичним інтересам, в кримінальному судочинстві відбуваються порушення, відбувається деформація правового поля. Наприклад, у "справі Рефата Чубарова" йде грубе порушення права на захист. Йому не дозволяють користуватися допомогою того захисника, якого він для себе обрав ", - розповів Полозов.

Крім того, зазначив він, у "справі Мустафи Джемілєва" йде "фактично ретроспективне застосування норми закону".

"Тобто, закон має зворотну силу, обтяжуюче положення поширюється на територію, яка на момент, на думку російської влади, скоєння злочину, взагалі не була територією Росії і не є нею зараз", - вважає адвокат.

У випадку з Іслямовим, повідомив адвокат, російська влада намагається незаконно стягнути з нього близько 140 млн доларів.

"У випадку з Лєнуром Іслямовим додатково структури Міністерства оборони Росії намагаються стягнути з нього збитки, яких вони зазнали нібито через втрату електроенергії, у розмірі не менше одного мілліарадра рублів, за нинішнім курсом це близько 130-140 млн доларів", - сказав Полозов.

Все це, на думку адвоката, "безумовно свідчить про те, що ніякої законності в цих справах бути не може, і будь-які судові рішення, які будуть прийняті в російських судах по цих справах, апріорі будуть винесені, як мінімум, з порушенням процедури. Я вже не кажу про сутнісні порушення", - підкреслив юрист.

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Полозов додав, що крім лідерів кримськотатарського народу, Росія переслідує не менше 130 громадян України, які, на її думку, "є небезпечними або неугодними".

"В даний час не менше 130 громадян України знаходяться у російських в'язницях, утримуються з політичних причин, багатьох, також як і Рефата Чубарова, Мустафу Джемілєва, Ленура Іслямова, переслідують заочно. Наприклад, журналістів, один з яких - Айдер Муждабаєв, якого обвинувачують у виправданні тероризму, після того, як він написав статтю на підтримку Олега Сенцова ".

"Тобто російська влада продукує будь-які негативні конотації, як щодо українців і кримських татар, які проживають у Криму, так і всіх тих, хто, на думку російської влади, є для неї небезпечними або неугодними", - резюмував Полозов.