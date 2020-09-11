"Справа Джемілєва": свідки обвинувачення плутаються в заявах

В окупованому Криму в Армянському міському "суді" пройшло четверте засідання по суті у рамках кримінальної справи проти лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, в ході якого були допитані два свідки обвинувачення.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Першим був допитаний свідок Кубедінов Ельдар Ельвірович. Він показав, що 3 травня 2014 року приїжджав на місцевість, розташовану недалеко від м. Армянськ. За його словами, в цей день повинен був приїхати Мустафа Джемілєв... Самого Мустафу Джемілєва він у той день бачив здалеку, на відстані близько 100 метрів, навколо нього були люди. люди поводилися мирно, у них він не бачив зброї або предметів схожих на неї. Також свідок не бачив плакатів, лише кримськотатарський прапор - синій із золотою тамгою», - повідомив Полозов.

За його словами, свідок не бачив, щоб Джемілєв робив спроби просунутися ближче до міста Армянськ і не чув, щоб він або будь-хто інший закликав перетинати який-небудь кордон.

За словами свідка Кубедінова, недалеко від поста ДАІ стояв вагончик білого кольору, проте він не побачив на ньому ніяких розпізнавальних знаків, що позначають "наявність поруч державного кордону".

"Через кілька годин перебування в тій місцевості, близько обіду, свідок поїхав звідти. На зворотному шляху він спостерігав, як уздовж дороги стояли агресивно налаштовані люди, відмінні від скупчення людей біля Мустафи Джемілєва. У одного з них він бачив рушницю", - повідомив адвокат.

Другим, за словами Полозова, був допитаний свідок обвинувачення Яг'яєв Сабрі Садиєвич, який в 2014 році підробляв приватним перевізництвом.

Як уточнив адвокат, 3 травня 2014 року він віз пасажирів у бік Херсонської області. За автомобільним кільцем міста Армянськ він зупинився на "п'ятачку" і його пасажири вийшли.

За словами свідка, людей там було багато, вони поводилися мирно. Також він спостерігав людей у ​​формі, які стояли і перекривали дорогу.

"Свідок не бачив на місцевості попереджувальних прикордонних знаків або будівель, також свідок не бачив ніяких пунктів пропуску. Мустафу Джемілєва він також не бачив. Про те, що Мустафа Джемілєв був того дня там, свідок дізнався згодом зі ЗМІ", - повідомив Полозов.

За його словами, свідок також показав, що згодом його кілька разів опитували співробітники російських силових структур - двічі вони приїжджали до його дому, і він в їхній машині давав пояснення, а один раз його викликали в установу, де він дав свідчення.

Як розповів адвокат, "в ході допиту свідка Яг'яєва виявилися суттєві протиріччя в показаннях, даних ним раніше і свідченнях, даних у суді, у зв'язку з чим стороною захисту було заявлено клопотання про оголошення показань, даних раніше, для усунення протиріч".

"Протиріччя полягали в тому, що в суді свідок заперечував наявність пункту пропуску в місцевості за містом Армянськ, а в раніше даних показаннях зазначив, що він там знаходився", - пояснив Полозов.

Суд задовольнив клопотання захисту і оголосив свідчення свідка.

При цьому, відповідаючи на уточнюючі питання, свідок показав, що йому доводилося проїжджати через пункт пропуску, розташований за містом Джанкой і він знає як він виглядає, як обладнаний і як відбувається процедура проходу через нього.

"У травні 2014 роки нічого подібного він біля міста Армянськ не бачив. Яким чином ці свідчення виявилися в протоколі допиту він не знає", - повідомив захисник Джемілєва.

Після закінчення допиту свідка Яг'яєва суд оголосив перерву в судовому засіданні.

Наступне судове засідання відбудеться 17 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, Мустафі Джемілєву інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 322, ст. 224, ч. 1 ст. 222 КК РФ: "перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд яким до Росії не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою ( ч.3 ст. 322 КК України); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК України); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)". У справі, пов'язаній з останніми статтями, вже був засуджений і відбув строк у РФ Хайсер Джемілєв. У травні 2013 року він випадково, з необережності застрелив друга сім'ї Февзі Едемова.