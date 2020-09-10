"Суд" в Армянську допитав чергового свідка у "справі Джемілєва"

В окупованому Криму в Армянському міському "суді" пройшло третє засідання по суті у рамках кримінальної справи проти лідера кримських татар Мустафи Джемілєва.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

"Під час засідання допитали свідка Мубеїна Небієва, який зазначив, що в період розслідуваних судом подій "ніяких ознак порушення державного кордону Росії за межами Армянська не було", - повідомляє Крим.Реалії, уточнюючи, що йдеться про спробу Джемілєва в травні 2014 року потрапити в Крим з території Херсонської області.

За словами свідка, на дорозі зібралося близько тисячі осіб з числа кримських татар, але він "не бачив якихось агресивних намірів" присутніх.

Також Небієв наголосив, що на цій самій ділянці місцевості знаходилися невідомі йому люди в формі кольору хакі. Чоловік вказав на те, що бачив неподалік військові вантажівки.

Другий свідок на прізвище Латинін на засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Для виклику інших свідків засідання відкладено на 11 вересня.

Як повідомлялося, в окупованому Криму після місячної перерви поновився судовий процес у "справі Мустафи Джемілєва".

Національного лідера кримських татар на півострові судять заочно.

30 липня так званий Верховний суд Криму відмовив в апеляції на рішення Армянського міського "суду" про заочне продовження запобіжного заходу національному лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву.

Водночас відбулося друге судове засідання у кримінальній справі стосовно Джемілєва, на якому допитали свідка обвинувачення.

Джемілєву інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 322, ст. 224, ч. 1 ст. 222 КК РФ: "перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому до Росії не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)". У справі, пов'язаній з останніми статтями, вже був засуджений і відбув термін в РФ Хайсер Джемілєв. У травні 2013 року він випадково, з необережності застрелив друга сім'ї Февзі Едемова.