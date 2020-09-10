Після місячної перерви у Криму поновлюють "суд" проти Джемілєва

В окупованому Криму після місячної перерви 10 вересня поновлюється судовий процес у "справі Мустафи Джемілєва".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим. Реалії.

Національного лідера кримських татар на півострові судять заочно.

Як нагадав раніше адвокат Джемілєва Микола Полозов, у кінці липня в процесі була оголошена перерва. Суд зупинився на стадії подання доказів стороною обвинувачення. Засідання у цій справі заплановані в Армянську - 10 і 11 вересня.

30 липня підконтрольний Росії Верховний суд Криму розглянув апеляційну скаргу на рішення російського суду Армянська про заочне продовження запобіжного заходу національному лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву і відмовив у задоволенні.

У цей же день відбулося друге судове засідання у кримінальній справі щодо Джемілєва, на якому допитали свідка обвинувачення.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня пред'явило Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

27 травня Слідком Росії по Криму і Севастополю завершив розслідування справи.

Мустафа Джемілєв вважає, що кримінальну справу російської ФСБ, порушену проти нього в анексованому Криму, використовують для подальшого витіснення кримських татар з півострова.

У Представництві Президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Джемілєва.

Мустафа Джемілєв - лідер кримськотатарського національного руху, дисидент, голова Меджлісу кримськотатарського народу (з 1991 по 2013 роки). Був репресований, 15 років відбував термін у радянських таборах і в'язницях. 303 дні тримав голодування в Омській тюрмі. Народний депутат III-IX скликань Верховної Ради. У 2014 році виступив проти російської анексії Криму. Росія порушила проти нього кілька кримінальних справ.