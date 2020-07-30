У Криму “суд” допитав свідка обвинувачення у "справі Джемілєва"

У підконтрольному Росії Вірменському міському суді на другому судовому засіданні заочного суду проти лідера кримських татар Мустафи Джемілєва допитали свідка звинувачення Музафару Фукалу.

Про це Полозов написав у Facebook.

«Мустафу Джемілєва він (свідок Фукала - ред.) побачив на нейтральній зоні, розташованій між постом ДАІ в Криму і постом ДАІ в Херсонській області. За словами свідка, ніяких спроб прорватися через ланцюжок озброєних людей в камуфляжі у напрямку до м. Армянська Мустафа Джемілєв не робив. Він знаходився весь час приблизно в одному і тому ж місці», - пише Полозов.

Також під час подій у травні 2014 року, коли півострів вже був анексований Росією, свідок бачив, що «люди, які прийшли зустріти Мустафу Джемілєва, не поводились агресивно, не намагалися псувати та ламати будь-яке майно, не мали зброї. Між ними та «людьми в камуфляжі, які протистояли їм, відбувалась полеміка». При цьому в певний момент люди в камуфляжі в присутності жінок і дітей почали стріляти з автоматів у повітря.

З приводу «людей в камуфляжі», колишніх без розпізнавальних знаків (деякі в балаклавах і масках), свідок показав, що вони мали автоматичне озброєння. Фукала пояснив, що цікавиться іноземними мовами і з розмов «людей в камуфляжі» почув, що частина з них розмовляла на сербській мові, інша частина - на деяких мовах народів Північного Кавказу, а ще іншу частину він визначив як «осіб бурятської національності». «За словами свідка, люди в камуфляжній формі встали ланцюжком обличчям у напрямку м. Армянськ, за ними стояв бронетранспортер. Поруч в лісосмузі знаходилось ще не менше сотні людей у ​​камуфляжній формі та кілька одиниць бойової техніки», - переповідає свідчення свідка звинувачення адвокат.

Після закінчення допиту свідка Фукала суд оголосив перерву «в зв'язку з необхідністю участі захисника в судовому засіданні у Верховному суді Криму з розгляду апеляційної скарги у справі Мустафи Джемілєва, призначеному на цю ж дату». Наступне судове засідання у справі проти Мустафи Джемілєва в міському суді Армянська відбудеться 10 вересня. Початок - о 9:30.

Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 322, ст. 224, ч. 1 ст. 222 КК РФ: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд яким до Росії не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 322 КК Росії). Це події травня 2014 року, за якими допитували свідка; тоді на адміністративному кордоні між АРК Крим та Херсонською областю зібралося велике число людей, що прийшли на зустріч з Мустафою Джемілєвим. Також Джемілєва звинувачують у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)».