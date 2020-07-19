Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму - Джемілєв

Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму - Джемілєв

Укрінформ
Національний лідер кримських татар, депутат Верховної Ради України (фракція «Європейська солідарність») упевнений, що велика частина арештів і подальше ув'язнення в анексованому Криму супроводжується тортурами з боку російських силовиків, за що, як вважає Джемілєв, «особисто відповідає» російський президент Володимир Путін.

Про це Джемілєв сказав у коментарі на YouTube-каналі «Безхайпу», повідомляє Крим.Реалії.

«Я знаю, що ще при Радянському Союзі, за Сталіна, питання застосування тортур вирішувалося на вищому рівні. Тобто Берія (голова НКВС Лаврентій Берія – КР), генеральний прокурор, узгоджували це особисто зі Сталіним. Тому ті тортури, які проводяться на території Криму, а вони проводяться дуже часто.... Мало можна назвати людей, заарештованих, які, як мінімум, не піддавалися побиттю. Тому все це узгоджується на вищому рівні, і повну відповідальність за це несе особисто Путін», – зазначив Джемілєв.

Як повідомлялося, на початку липня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш опублікував другу доповідь про ситуацію з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі, де, зокрема, зазначається про застосування тортур і жорстокого поводження з боку ФСБ Росії та інших правоохоронних органів у Криму, включаючи побиття, удари електричним струмом і задушення, що застосовуються проти жертв.

Раніше генсек ООН оприлюдни доповідь про порушення прав людини в анексованому Криму, де йшлося про застосування тортур, проведення обшуків і рейдів, а також примусове переміщення кримчан на територію сусідньої Росії.

Слідком РФ у Криму 13 квітня висунув Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали справи щодо його сина Хайсера.

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27 травня Слідком РФ у Криму і Севастополі завершив розслідування цієї справи.

Джемілєв вважає, що цю кримінальну справу використовують для подальшого витіснення кримських татар з півострова.

У Представництві президента в АРК назвали справу проти Джемілєва "політичним переслідуванням".

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