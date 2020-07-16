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Судилище у "справі Хізб ут-Тахрір" відмовило у праві давати свідчення кримськотатарською мовою

Укрінформ
Суд у Ростові-на-Дону у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група) відмовив свідкам захисту у праві давати свідчення рідною кримськотатарською мовою.

Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"У Південному окружному військовому суді продовжують слухати усні свідчення свідків захисту. До обіду встигли допитати трьох: перший свідок захисту Заїр Смедляєв - голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу, який висловив бажання дати свідчення на користь підсудних через перекладача. Суддя Зубаїров просить його давати свідчення російською мовою», - йдеться в повідомленні.

За словами Зубаїрова "відмову давати свідчення російською суд сприйме, як відмову від дачі показань".

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Смедляєв пояснив своє бажання свідчити рідною мовою тим, що він "думає кримськотатарською мовою, хоча розуміє російську, але це різні речі". Свідок заявив, що суд, відмовляючи йому в праві користуватися рідною мовою, "позбавляє його конституційного права".

Другий свідок Шевкет Меметов — журналіст, ексголова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим за інформацією — також висловив бажання давати свідчення кримськотатарською, але суд відмовив і йому.

Як повідомлялося, 6 липня, Південний окружний військовий суд м. Ростов-на-Дону розпочав подання доказів сторони захисту у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група). Адвокати приготували понад 50 свідків, готових давати свідчення по відеоконференцзв'язку з Криму на користь фігурантів "справи".

У Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону йде слухання по суті "справи Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), в ході якого кілька свідків обвинувачення виступили зі спростуванням своїх свідчень, даних ними в ході досудового слідства нібито в якості свідків.

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У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року у Криму було затримано координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

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