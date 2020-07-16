Судилище у "справі Хізб ут-Тахрір" відмовило у праві давати свідчення кримськотатарською мовою

Суд у Ростові-на-Дону у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група) відмовив свідкам захисту у праві давати свідчення рідною кримськотатарською мовою.

Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"У Південному окружному військовому суді продовжують слухати усні свідчення свідків захисту. До обіду встигли допитати трьох: перший свідок захисту Заїр Смедляєв - голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу, який висловив бажання дати свідчення на користь підсудних через перекладача. Суддя Зубаїров просить його давати свідчення російською мовою», - йдеться в повідомленні.

За словами Зубаїрова "відмову давати свідчення російською суд сприйме, як відмову від дачі показань".

Смедляєв пояснив своє бажання свідчити рідною мовою тим, що він "думає кримськотатарською мовою, хоча розуміє російську, але це різні речі". Свідок заявив, що суд, відмовляючи йому в праві користуватися рідною мовою, "позбавляє його конституційного права".

Другий свідок Шевкет Меметов — журналіст, ексголова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим за інформацією — також висловив бажання давати свідчення кримськотатарською, але суд відмовив і йому.

Як повідомлялося, 6 липня, Південний окружний військовий суд м. Ростов-на-Дону розпочав подання доказів сторони захисту у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група). Адвокати приготували понад 50 свідків, готових давати свідчення по відеоконференцзв'язку з Криму на користь фігурантів "справи".

У Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону йде слухання по суті "справи Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), в ході якого кілька свідків обвинувачення виступили зі спростуванням своїх свідчень, даних ними в ході досудового слідства нібито в якості свідків.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року у Криму було затримано координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".