Засудженого на 19 років кримського татарина утримують у підвалі СІЗО Таганрога - адвокат

Кримському татарину Мусліму Алієву після відмови голосувати за поправки в російську конституцію посилили умови тримання в СІЗО Таганрога - тепер його тримають в підвальному приміщенні, куди не надходить повітря і світло.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на адвоката Едема Семедляєва, який відвідав свого підзахисного, засудженого на 19 років.

«Розповів про умови тримання. Він сидить в підвальному приміщенні, де немає вікон, точніше вікно є, але воно повністю заварено. Внаслідок цього дуже жарко, повітря свіже не надходить, утимуються вони удвох з ще однією людиною », - розповів Семедляев.

За словами Алієва, умови утримання змінилися до гірших після того, як він відмовився брати участь у голосуванні за поправки до Конституції РФ.

«Він розцінює це як тиск на нього через те,, що він не голосував», - зазначив адвокат.

Він повідомив, що коли до Алієва приїжджав генконсул України Тарас Малишевський, «його помістили в більш-менш нормальні умови, де і камера була хороша, і вікно було», але через кілька днів після візиту консула його помістили в камеру з гіршими умовами.

Захист планує оскаржити дії адміністрації з приводу умов утримання Мусліма Алієва.

Нагадаємо, 25 червня Військовий апеляційний суд міста Власіха в Московській області повністю залишив у силі вирок шістьом кримським мусульманам засудженим у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір». Раніше 12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд засудив Мусліма Алієва до 19 років колонії суворого режиму, Енвера Бекірова - до 18 років, Вадима Сірука і правозахисника Емір-Усеїна Куку - до 12 років, Рефата Алімова - до восьми, а Арсена Джеппарова - до семи років позбавлення волі.