Засудженого у "справі свідків Єгови" кримчанина перевели до колонії під Ростовом

Засудженого на шість років у "справі свідків Єгови" Сергія Філатова, етапованого з Криму в Ростов-на-Дону, переведено у виправну колонію м. Каменськ-Шахтинський.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на сайт "Свідки Єгови в Росії".

"Фігуранта" справи свідків Єгови "кримчанина Сергія Філатова перевели до виправної колонії №12 м. Каменськ-Шахтинський (Ростовська область)", - йдеться в повідомленні.

КПГ публікує адресу колонії, за яким Філатову можна відправляти листи підтримки: Філатову Сергію Вікторовичу, ФКУ ІК-12 ГУФСІН Росії по Ростовській області, вул. Морська, 94, м. Каменськ-Шахтинський, 347810.

Правозахисники попереджають, що листи не повинні містити теми, пов'язані з кримінальним переслідуванням, і можуть бути написані тільки російською мовою.

Як повідомлялося, в ніч з 15 на 16 серпня 2018 року в м. Джанкой (Крим) була проведена спецоперація проти "Свідків Єгови", коли понад 200 співробітників ФСБ і поліції увірвалися як мінімум у 8 будинків місцевих жителів, вибивши двері. До будинку тільки одного Сергія Філатова під'їхало чотири автобуси та кілька службових автомобілів.

5 березня 2020 року Джанкойський районний суд заарештував представника "Свідків Єгови" Сергія Філатова, визнавши його винним в організації діяльності екстремістської організації (ч. 1 ст. 282.2 КК РФ) і призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права займатися просвітницькою діяльністю, діяльністю, пов'язаною з виступом і публікаціями в ЗМІ терміном на 5 років і з обмеженням свободи строком на 1 рік з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Релігійна організація "Свідки Єгови" була визнана екстремістською Верховним судом РФ у 2017 році.