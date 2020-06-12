США засудили "справу Джемілєва" та переслідування "Свідків Єгови" в окупованому Криму

Росія продовжує свої репресії проти етнічних і релігійних меншин, у тому числі кримських татар і "Свідків Єгови".

На цьому наголосив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Росія продовжує свої репресії проти етнічних і релігійних меншин, у тому числі кримських татар і "Свідків Єгови". Цього тижня російська влада передала нову кримінальну справу проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва для заочного судового процесу, що є черговою спробою представити його та кримськотатарський народ як злочинців та екстремістів у помсту за їхню опозицію окупації", – заявив Гілмор.

Американський дипломат вказав на те, що 4 червня член "Свідків Єгови" Артем Герасимов отримав 6-річний термін ув'язнення після того, як його звинуватили в "екстремістській діяльності" за мирне сповідання своєї віри.

"Це відбувається вслід за рейдами на будинки "Свідків Єгови" 26 травня. Ми вітаємо рішення головного управління Національної поліції України в Криму та Севастополі про відкриття кримінального провадження щодо цих рейдів. Одного дня люди, які беруть участь у цих рейдах, будуть притягнуті до відповідальності", - заявив Гілмор.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня В окупованому Криму передали до “суду” справу щодо лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. За словами адвоката, в порушення закону, ні самого Джемілєва, ані його захисників про це не повідомили.

15 травня Полозов закінчив ознайомлення з матеріалами "справи Джемілєва", наданими слідством РФ, і заявив про подачу клопотання «про призупинення кримінальної справи щодо Джемілєва через грубі процесуальні порушення».

13 квітня 2020 року Слідчий комітет Росії пред'явив Джемілєву звинувачення за ч.3 ст. 322 КК РФ, за ч.1 ст. 222 і за ч. 1 ст 224 КК РФ. Перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в анексований Крим через контрольований зараз Росією пункт пропуску «Армянськ» на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді Джемілєва не пропустили, і він був змушений повернутися в Київ.

Друга і третя статті мають стосунок до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли у Краснодар. Дані статті зараз пред'явлено безпосередньо Мустафі Джемілєву.

15 квітня 2020 року прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження через незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.