“Слуга народу” закликає депутатів об’єднатися для деокупації Криму

Примусове переселення населення Криму і расова дискримінація проти кримських татар є злочином, і винний у цьому окупант - Російська Федерація.

На цьому наголосила народний депутат від фракції "Слуга народу", керівник Постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько під час виступу з трибуни парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні з цієї трибуни я хочу підкреслити, що примусове переселення населення Криму є злочином. І расова дискримінація проти кримських татар є злочином. І винний у цьому окупант, Російська Федерація. І якщо хтось хоче, щоб "Слуга народу" чи Президент Зеленський про це забули або мовчали, цього не відбудеться. Ми, держава Україна, боролися і будемо боротися далі по всіх міжнародних судах, на міжнародних платформах за притягнення до відповідальності за скоєні злочини", - заявила Ясько.

Депутат зауважила, що усі фракції мають спільно рухатися для деокупації Криму. "Крим – це наш спільний біль і наша відповідальність. І так само, як у кримськотатарському танці хайтарма, перекладається як "рух уперед", ми мусимо рухатися вперед усі разом. Усі фракції для деокупації Криму", - сказала Ясько.

Депутат нагадала, що днями Україна згадувала драматичні дати в історії. Вона від імені фракції "Слуга народу" висловила співчуття всьому кримськотатарському народу, який постраждав внаслідок геноциду та депортації 1944 року.

"Тоді, 76 років тому, тисячі кримських татар, не дочекавшись світанку, під дулом автомата були змушені залишити свою Батьківщину. А все через те, що одному вождю захотілося змінити корінне населення Криму і відправити їх подалі. Статистика злочину вражає – більше 180 тисяч депортованих кримських татар, більше 80 тисяч конфіскованих будинків... Але, на жаль, це відбувається і зараз", - сказала Ясько.

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Вона також звернула увагу, що нині в Криму відбувається дискримінація кримських татар. "Історичні паралелі дуже драматичні. І зараз що ми бачимо? Ми бачимо репресії, расову дискримінацію проти кримських татар і переселення росіян на територію Криму. І хто б тоді, в 1944 році, міг подумати, що це все може повторитися. Хто тоді міг подумати, що лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, якому тоді не було й року, якого тоді депортували, зараз не зможе приїхати у рідний Крим? Хто б міг подумати, що Меджліс буде заборонений? Напевно, ніхто", - зазначила Ясько.

Виступ депутата парламентарії слухали стоячи й зустріли оплесками.

18 травня в Україні відзначався День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Фото: facebook.com/lisa.yasko1