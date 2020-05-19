Спроби депортації кримських татар з Криму почалися задовго до 1944 - історик

Кримські татари на момент приєднання Криму Росією у 1783 році становили 98% населення і вже в ті часи робилися спроби відселити їх з півострова. Пізніше ці спроби повторювалися, у 1944 році сталінський режим реалізував задумане.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав історик, правозахисник, професор Бількентського університету Хакан Киримли.

«Депортація кримських татар у 1944 році була далеко не першою спробою. На момент приєднання Криму Росією у 1783 році кримські татари становили 98% населення Криму. Це до слова про кримське корінне населення, чим постійно маніпулює РФ. Це все є в документах, в паперах Потьомкіна, Катерини ІІ. Вони намагалися знайти спосіб позбавитися кримських татар у Криму, їхнього впливу і заселити території півострова християнами, іншими народами», - розповів Киримли.

Пізніше це питання піднімали Олександр І та Олександр ІІ, але через відсутність залізниці масова депортація не була можливою.

«…Робилися зусилля для еміграції кримських татар до Османської імперії. Тому сотні тисяч кримських татар залишили Крим і оселилися на території сучасної Туреччини. Але це не була еміграція в її сучасному «добровільному» розумінні, це відбулося в результаті тиску, погроз, як вихід з метою порятунку. Тому депортація кримських татар під час Другої світової війни не була чимось спонтанним або незапланованим, вона завжди була у помислах і намірах», - наголосив історик.

Як відомо, вчора, 18 травня, в Україні відзначили День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановували пам'ять жертв депортації кримських татар. За офіційними даними (так звані числа Лаврентія Берії) було депортовано 183 144 тисячі кримських татар; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46% депортованих людей. В каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС.