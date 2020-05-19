Події у Криму 2014 року можуть бути небезпечнішими, аніж 1944 – історик

Події 2014 року у Криму у певному сенсі можуть бути навіть небезпечнішими, аніж 1944 року, коли відбулася депортація кримських татар.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав історик, правозахисник, професор Бількентського університету Хакан Киримли.

«Події 2014 року (і ставлення до них) навіть більш важливі, ніж просто пам'ять про депортацію 1944 року. Насамперед тому, що 2014 рік – це те, що триває зараз і спрямоване на винищення, знищення кримських татар, можливо, навіть більш ефективними методами, ніж у 1944 році. За сталінського режиму була знищена половина кримських татар. Це жахливі події минулого, через які кримські татари пройшли і вижили. Ми ніколи не дозволимо про це забути... Але 2014 рік, на мою думку, в чомусь є більш небезпечним за 1944», - сказав Киримли.

Він вбачає небезпеку в тому, що нині у розпорядженні Кремля новітні технології та більш широкі можливості.

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«У його (Путіна - ред.) розпорядженні новітні технології, більш широкі можливості, він ні на секунду не замислиться, якщо отримає шанс стерти кримськотатарський народ з лиця землі. І не тільки кримських татар, йдеться і про інші народи», - сказав Киримли.

Він вказав на те, що в Криму створюють умови, аби кримські татари залишали півострів.

«Кримські татари, які не мовчать і протестують проти режиму, змушені або залишити півострів, або ж стають жертвами нерозкритих, навіть нерозслідуваних убивств, або політичними в'язнями. Робиться все, щоб залякати і змусити мовчати. І прості кримські татари змушені виїжджати у пошуках роботи, можливості освіти для дітей. Забороняючи кримськотатарські медіа, школи, релігію, культуру, мову, ідентичність, роблять все для асиміляції з росіянами», - сказав правозахисник.

Як відомо, в понеділок, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.