В Офісі генпрокурора підрахували вимушених переселенців з окупованого Криму

Починаючи з 2014 року понад 48 тисяч громадян змушені були виїхати з окупованої території Автономної Республіки Крим.

Про це поінформував заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Починаючи з 2014 року, історія на окупованому півострові повторюється. Російська окупаційна влада продовжує переслідування кримськотатарського народу через релігійні переконання та незгоду з окупацією. Нестерпні умови проживання, численні незаконні обшуки, затримання, позбавлення волі зумовлюють корінний народ півострова залишати Крим. Понад 48 тисяч громадян змушені були покинути окуповану територію Криму і переміститися на підконтрольну уряду України територію", - сказав Мамедов.

Водночас він зазначив, що РФ здійснює активну колонізацію території півострова: за час окупації країна-агресор прямо або опосередковано перемістила майже 73 тис. своїх громадян на окуповану територію.

Ці дії держави-окупанта містять ознаки порушень статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, відповідно до якої забороняється, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави.

Наголошується, що грубим порушенням міжнародного гуманітарного права буде надана правова оцінка як на міжнародному, так і на національному рівнях.

Повідомляється, що на початку 2020 року прокуратура АР Крим разом з правозахисною неурядовою громадською організацією «Регіональний центр прав людини» направила вже сьоме інформаційне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду щодо примусового переміщення населення АРК.

Прокуратура АРК також здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом геноциду кримськотатарського народу та представників інших національних груп (ч. 1 ст. 442 ККУ) шляхом насильницького переселення у 1944 році корінного населення півострову та інших національних груп з території Кримської АССР на території союзних республік та областей СPCP.

Досудове розслідування встановило, що упродовж 18-20 травня 1944 року з території Кримської АРСР насильно депортовані 250 тисяч людей, з них 193 865 представників кримськотатарського народу, уточнюють у пресслужбі Офісу генпрокурора.

«У рамках досудового розслідування направлені міжнародно-правові доручення та повторні листи-нагадування для отримання копій архівних документів, дослідження умов проживання та додаткових доказів до Республік Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизької Республіки та ще раніше до Російської Федерації. Однак, прокуратура автономії дотепер не отримала відповідей від жодної з країн, окрім Росії та Узбекистану. Так, Генеральна прокуратура РФ відповіла, що надання такої інформації суперечить інтересам національної безпеки Російської Федерації», - зазначили у відомстві.

Наразі тривають експертиза безпеки життєдіяльності та судово-медична експертиза, які мають встановити факти нелюдського поводження при транспортуванні та нелюдських умов мешкання у спецпоселеннях.

"Відповідно до висновку експертизи Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, насильницьке переміщення та умови в спецпоселеннях з 1944 - 1956 років призвели до загибелі близько 50 тисяч осіб. Непрямі демографічні втрати становлять 80,3% усього народу», - уточнили в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначали День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановували пам'ять жертв депортації кримських татар.