У Криму після окупації поновилися переслідування кримських татар – МЗС Чехії

У Криму після окупації півострова Росією поновилися переслідування кримських татар.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Чеської Республіки з нагоди 76-ї річниці насильницької депортації кримських татар.

"Майже половина з цих близько 200 тис. людей, переважно жінок, дітей та літніх людей, померли від голоду та хвороб. Переслідування тимчасово закінчилося в 1989 році, але повернулося до Криму за останні кілька років. З 2014 року, коли Російська Федерація анексувала Крим, почалася нова хвиля політично вмотивованих переслідувань кримських татар", - йдеться у заяві.

Чеські дипломати нагадують про заборону діяльністі Меджлісу кримськотатарського народу, про арешти та жорстокі репресії з боку правоохоронних органів та військових сил РФ щодо противників російської агресії. Тисячі кримських татар змушені були знову полишити свої домівки та переїхати в різні куточки України чи за кордон, десятки кримських татар залишаються незаконно ув'язненими в Росії та в окупованому Криму.

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"Ситуація в Криму погіршуєтися. Резолюції та рекомендації Ради Європи, ООН та інших міжнародних організацій не були почуті ні Російською Федерацією, ні де-факто владою на півострові. Права кримських татар та інших громадян продовжують порушуватися, свобода слова масово обмежена, місцевих громадян, і всупереч міжнародному праву окупаційна адміністрація примушує населення до військової служби", - йдеться у заяві чеського зовнішньополітичного відомства.

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки вшановує пам’ять жертв депортацій 1944 року та висловлює підтримку кримськотатарському народу в боротьбі за свої права. Водночас, відомство засуджує сучасну агресивну політику Росії щодо України та політично мотивоване переслідування кримських татар.

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"Чехія неухильно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо і не будемо визнавати анексію Криму. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, поважати права місцевих громадян, звільнити десятки політичних в'язнів та припинити свою незаконну владу в Криму", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу і вшановують пам'ять жертв геноциду 1944 року. Цього дня з Криму за наказом Сталіна були депортовані понад 260 тисяч кримських татар, з яких 46 відсотків загинули в дорозі та в перші роки життя у вигнанні.