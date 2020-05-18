Берлін виступив із заявою щодо утисків Росією кримських татар

Німеччина стурбована тиском на кримських татар у анексованому Росією Криму.

Про це йдеться у спільній заяві уповноваженої Федерального уряду з питань прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер та координатора міжсоціального співробітництва з Росією, Середньою Азією та країнами Східного партнерства уряду ФРН Дірка Візе з приводу роковин депортації кримських татар.

"Ми стурбовані тим, що понад 80 кримських татар зазнають переслідування з боку Росії за сумнівними звинуваченнями, деякі з них перебувають далеко від своїх домівок та родичів. Ми закликаємо Росію повністю гарантувати права кримськотатарської меншини", - йдеться у заяві.

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У ній зазначається, що 76 років тому Сталін наказав депортувати сотні тисяч кримських татар, включаючи жінок та дітей. У цей день сьогодні вшановують пам'ять усіх тих, хто втратив життя внаслідок депортації, втратив друзів та родину та зазнав незмірних страждань. Ті, хто вижив, зазнали дискримінації, утисків далеко від дому, а повернутися на батьківщину кримські татари змогли лише в 1980-х роках.

"Сьогодні також кримськотатарський народ не може жити у свободі та самовизначенні. З моменту анексії Росією Кримського півострова в порушення міжнародного права ситуація кримських татар різко погіршилася. Вони є жертвами систематичного залякування та пригнічення і не можуть вільно правити своє віросповідання. Меджліс залишається забороненим, незважаючи на рішення Міжнародного суду. Багато кримських татар покинули свою недавно відтворену батьківщину", - йдеться у заяві.

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Із закликами до Москви звільнити кримських татар і припинити утиски звернулися також кілька депутатів Бундестагу, зокрема, Омід Нуріпур, Мануель Саррацин, Ґюнтер Кірхбаум, Мартін Патцельт.

Як повідомлялося, у понеділок, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).